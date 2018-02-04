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В Сети появилось видео нападения кабана на пенсионера
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В Сети появилось видео нападения дикого кабана на пенсионера в Китае 

РИА Новости 4 часа назад
В Сети появилось видео нападения стокилограммового кабана на жителей китайской деревни, закончившегося смертью пенсионера.
На кадрах видно, как разъяренное животное подбежало к мужчине, отбросило его на землю, а затем ударило клыками. Окружающие пытались помочь жертве, отгоняя кабана с помощью подручных инструментов.
После того, как двое мужчин отправились за подмогой, животное атаковало невестку пенсионера, оставшуюся на месте происшествия.
По данным местных СМИ, мужчина скончался на месте от полученных ран, девушка была госпитализирована.
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