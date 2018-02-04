Поезда столкнулись в США, есть жертвы

В штате Южная Каролина на юго-востоке США утром 4 февраля пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Пассажирский поезд компании Amtrak следовал из Нью-Йорка в Майами, в нем находились 139 пассажиров и восемь сотрудников железнодорожной компании. В результате катастрофы погибли 5 человек, растет число пострадавших, сейчас их более 50 человек. Как сообщил шериф округа Лексингтон , из вагонов эвакуировали всех пассажиров.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi— Lexington Sheriff (@LCSD_News) 4 февраля 2018 г.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пассажиров распределяют по пунктам временного размещения, вывозить их с места происшествия помогают добровольцы.