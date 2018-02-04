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Поезда столкнулись в США, есть жертвы
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Поезда столкнулись в США, есть жертвы 

Рамблер 5 часов назад
В штате Южная Каролина на юго-востоке США утром 4 февраля пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Пассажирский поезд компании Amtrak следовал из Нью-Йорка в Майами, в нем находились 139 пассажиров и восемь сотрудников железнодорожной компании. В результате катастрофы погибли 5 человек, растет число пострадавших, сейчас их более 50 человек. Как сообщил шериф округа Лексингтон, из вагонов эвакуировали всех пассажиров.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пассажиров распределяют по пунктам временного размещения, вывозить их с места происшествия помогают добровольцы.
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