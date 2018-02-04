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Летевший из Москвы на Пхукет самолет сел в Дели
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Летевший из Москвы на Пхукет пассажирский самолет сел в Дели по технической причине 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing с туристами, летевший из Москвы на Пхукет, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине. Об этом в воскресенье говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
"Борт авиакомпании Nordwind (рейс 2477), летевший из Москвы на Пхукет в воскресенье, 4 февраля, по технической причине сел в Дели", говорится в сообщении.
Как сказали АТОР в туркомпании Pegas Touristik, устранить проблему силами сотрудников аэропорта не удалось. Перевозчик готовит к вылету за туристами из Москвы в Дели два резервных борта.
"Время вылета зависит от получения слотов в аэропорту Дели, необходимой антиобледенительной подготовки самолетов, а также погодных условий в Шереметьево, которые сейчас осложнены метелью с мокрым снегом", — говорится в сообщении.
Пассажиры уже около девяти часов не могут выйти из самолета из-за визовых формальностей, однако обеспечены горячим питанием.
"Авиакомпания ведет интенсивные переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов", — цитируется в сообщении ассоциации гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.
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