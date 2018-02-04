Самолет экстренно вернули во Внуково

«Боинг-737» авиакомпании Utair вернулся во Внуково практически сразу после взлета, сообщает телеграмм-канал Mash. Он благополучно приземлился в Москве после того, как пилот потребовал экстренную посадку. На борту сработал датчик пожарной сигнализации.

90 пассажиров, которые летят в Минск, пересадят на другой борт. Самолет осматривают специалисты. Известно, что датчики сработали в отсеке передней стойки шасси.

Похожая ситуация произошла с самолетом этой же авиакомпании 15 октября прошлого года. Самолет вернулся во Внуково. На борту возникло задымление, пассажирам было тяжело дышать, из-за чего борт развернули и экстренно посадили в Москве.