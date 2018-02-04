Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео

Момент попадания ракеты в российский штурмовик Су-25 ВКС РФ в Сирии попал на видео. Самолет был сбит боевиками в районе в районе села Масеран в провинции Идлиб. Этот район находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Лётчик катапультировался и погиб в бою с террористами. На кадрах видно, как террористы стреляют из зенитной установки, чтобы сбить самолет, затем на видео показано, как в него попадает ракета из ПЗРК. Видео выложено группировкой «Свободная армия Идлиба».

Минобороны России заявили, что по району, откуда велась стрельба по самолету, был нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара было убито более 30 боевиков, сообщает РИА Новости

Официальный представитель Курдских сил самообороны Африна (КСС) Рейзан Хеду заявил, осажденный в Идлибе группировки могут получать поддержку только из Турции. Он отметил, что, к гибели летчика причастны те же самые террористы, которые виновны в гибели курдских солдат.