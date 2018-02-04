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Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео
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Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео 

Рамблер 1 час назад
Момент попадания ракеты в российский штурмовик Су-25 ВКС РФ в Сирии попал на видео. Самолет был сбит боевиками в районе в районе села Масеран в провинции Идлиб. Этот район находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).
Лётчик катапультировался и погиб в бою с террористами. На кадрах видно, как террористы стреляют из зенитной установки, чтобы сбить самолет, затем на видео показано, как в него попадает ракета из ПЗРК. Видео выложено группировкой «Свободная армия Идлиба».
В Минобороны России заявили, что по району, откуда велась стрельба по самолету, был нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара было убито более 30 боевиков, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Курдских сил самообороны Африна (КСС) Рейзан Хеду заявил, осажденный в Идлибе группировки могут получать поддержку только из Турции. Он отметил, что, к гибели летчика причастны те же самые террористы, которые виновны в гибели курдских солдат.
>> Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота
«Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах», — сказал он, выразив соболезнования в связи с гибелью пилота.
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