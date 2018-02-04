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В Стамбуле произошел опасный инцидент с лайнером из РФ
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В Стамбуле произошло опасное сближение российского и турецкого самолетов 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Sergey Ryabtsev/wikipedia
В аэропорту Стамбула едва не столкнулись два самолета — российский и турецкий. Их отделяли друг от друга всего 250 метров.
Причиной опасного сближения стал сильный порывистый ветер. «Боинг» российского авиаперевозчика «Победа», летевший из Москвы, при посадке отнесло на траекторию взлета турецкого лайнера, который отправлялся в Измир. В какие-то доли секунды пилоты воздушных судов приняли, вероятно, единственно правильное решение и повернули в сторону от препятствия.
В итоге российский самолет благополучно приземлился, а турецкий лайнер продолжил полет.
Отметим, что в результате ЧП никто не пострадал. По факту инцидента начато расследование.
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