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Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота
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Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Осажденные в Идлибе группировки, сбившие российский штурмовик Су-25 ВКС РФ, получают поддержку из Турции, заявил официальный представитель Курдских сил самообороны Африна (КСС) Рейзан Хеду.
«Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции», — сказал он, сообщают РИА Новости.
Он также отметил, что к гибели летчика причастны те же самые террористы, которые виновны в гибели курдских солдат.
«Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах», — сказал он, выразив соболезнования в связи с гибелью пилота.
>> Минобороны показало ракетный удар по боевикам за Су-25
Российский штурмовик Су-25 ВКС был сбит боевиками в районе села Масеран в провинции Идлиб при помощи ракеты. Этот район сейчас находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Лётчик катапультировался и погиб в бою с террористами.
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