Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота

Осажденные в Идлибе группировки, сбившие российский штурмовик Су-25 ВКС РФ, получают поддержку из Турции, заявил официальный представитель Курдских сил самообороны Африна (КСС) Рейзан Хеду.

«Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции», — сказал он, сообщают РИА Новости.

Он также отметил, что к гибели летчика причастны те же самые террористы, которые виновны в гибели курдских солдат.

«Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах», — сказал он, выразив соболезнования в связи с гибелью пилота.