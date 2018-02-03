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В Африне подбили турецкий танк, погибли военные
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Пять турецких военных погибли в Африне 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Пять турецких военнослужащих погибли во время операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Генштаба ВС Турции.
"3 февраля 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе Шейх Хороз на северо-востоке Африна террористы из Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз", отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС) подбили наш танк. Пятеро наших военных, находившихся в танке, погибли в результате этого нападения", — говорится в сообщении.
Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и "Демократический союза" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.
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