В московском метро произошло возгорание

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На станции метро «Кунцевская» загорелся контактный рельс 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
На станции метро "Кунцевская" произошло возгорание контактного рельса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
"В районе станции метро "Кунцевская" при подъезде поезда к станции, произошло возгорание контактного рельса, поезд остановился, проводится высадка пассажиров", — сказал он.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, возгорание было ликвидировано сотрудниками станции.
В твиттере московского метро сообщили об увеличении интервала на западном участке Филевской линии. В настоящий момент движение введено в график.
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