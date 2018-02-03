В московском метро произошло возгорание

На станции метро «Кунцевская» загорелся контактный рельс

"В районе станции метро "Кунцевская" при подъезде поезда к станции, произошло возгорание контактного рельса, поезд остановился, проводится высадка пассажиров", — сказал он. На станции метро "Кунцевская" произошло возгорание контактного рельса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, возгорание было ликвидировано сотрудниками станции.

В твиттере московского метро сообщили об увеличении интервала на западном участке Филевской линии. В настоящий момент движение введено в график.