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Самолет не может вылететь из Домодедово более пяти часов
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Самолет не может вылететь из Домодедово более пяти часов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аэропорт Домодедово уже более пяти часов не может покинуть самолет авиакомпании AZUR air с пассажирами на борту, сообщают iz.ru. По расписанию рейс ZF 11 Москва–Канкун должен был вылететь в 4:55 мск.
Несмотря на волнения пассажиров, экипаж не отвечает на их вопросы о причинах сложившейся ситуации. Пассажиры с детьми пытаются покинуть салон.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия», выполнявшая прямые чартерные рейсы на маршруте Москва — Канкун, закончит свою программу на этом направлении 3 февраля. В связи с этим вывозные рейсы 27, 30 января и 3 февраля по расписанию авиакомпании «Россия» должна была выполнять авиакомпания Azur Air на своих самолетах. Как сообщал ТАСС, в соответствии с авиационными правилами Мексики, пассажиры, прилетевшие чартерным рейсом одной авиакомпании, должны вылетать обратно рейсом этого же перевозчика. Однако из-за сложившейся ситуации властям Мексики был отправлен запрос с просьбой разрешить одному и тому же туроператору осуществлять завозные и вывозные рейсы бортами разных авиакомпаний. Запрос делала авиакомпания Anex Tour.
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