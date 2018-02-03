Самолет не может вылететь из Домодедово более пяти часов

Аэропорт Домодедово уже более пяти часов не может покинуть самолет авиакомпании AZUR air с пассажирами на борту, сообщают iz.ru . По расписанию рейс ZF 11 Москва–Канкун должен был вылететь в 4:55 мск. Несмотря на волнения пассажиров, экипаж не отвечает на их вопросы о причинах сложившейся ситуации. Пассажиры с детьми пытаются покинуть салон. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» , выполнявшая прямые чартерные рейсы на маршруте Москва — Канкун, закончит свою программу на этом направлении 3 февраля. В связи с этим вывозные рейсы 27, 30 января и 3 февраля по расписанию авиакомпании «Россия» должна была выполнять авиакомпания Azur Air на своих самолетах. Как сообщал ТАСС , в соответствии с авиационными правилами Мексики, пассажиры, прилетевшие чартерным рейсом одной авиакомпании, должны вылетать обратно рейсом этого же перевозчика. Однако из-за сложившейся ситуации властям Мексики был отправлен запрос с просьбой разрешить одному и тому же туроператору осуществлять завозные и вывозные рейсы бортами разных авиакомпаний. Запрос делала авиакомпания Anex Tour.