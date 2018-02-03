МЧС назвало причину блэкаута в Петербурге

"Третьего февраля… поступила информация, что по адресу Санкт-Петербург, Кировский район, Корабельная улица, ТЭЦ-14 (Первомайская ТЭЦ) произошло короткое замыкание на территории ТЭЦ на распределительном устройстве 110 кВт с последующим отключением генераторов на ТЭЦ-7 "Василеостровская" и ТЭЦ-15 "Автовская". В результате происшествия в Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском районах произошло веерное отключение абонентов", — говорится в сообщении.

МЧС не уточняет количество жилых домов, попавших в зону отключения электроснабжения. По данным спасателей, сейчас аварийные бригады находятся на месте технологического нарушения, объем работ и сроки устранения дефекта уточняются. Производится переподключение абонентов.