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МЧС назвало причину блэкаута в Петербурге
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МЧС назвало причину блэкаута в Петербурге 

РИА Новости 2 часа назад
Короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ, находящейся в ведении ПАО "ТГК-1", стало причиной веерного отключения электричества в Петербурге, сообщает в субботу утром ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Ранее представитель ПАО "Ленэнерго" сообщил РИА Новости, что массовое отключение света в субботу затронуло три района Петербурга — Василеостровский, Кировский и Адмиралтейский.
"Третьего февраля… поступила информация, что по адресу Санкт-Петербург, Кировский район, Корабельная улица, ТЭЦ-14 (Первомайская ТЭЦ) произошло короткое замыкание на территории ТЭЦ на распределительном устройстве 110 кВт с последующим отключением генераторов на ТЭЦ-7 "Василеостровская" и ТЭЦ-15 "Автовская". В результате происшествия в Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском районах произошло веерное отключение абонентов", — говорится в сообщении.
>> Блэкаут в Петербурге попал на видео
МЧС не уточняет количество жилых домов, попавших в зону отключения электроснабжения. По данным спасателей, сейчас аварийные бригады находятся на месте технологического нарушения, объем работ и сроки устранения дефекта уточняются. Производится переподключение абонентов.
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