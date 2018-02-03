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Появились подробности гибели москвички в метро
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Появились подробности гибели москвички в метро 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На станции «Полянка» погибла студентка московского вуза. Об этом в субботу, 3 февраля, РИА Новости сообщили начальник пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.
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«25-летняя москвичка, студентка одного из высших учебных заведений, по собственной неосторожности упала на жесткий путь на станции "Полянка", — сказал Мышляев.
По его словам, это произошло в 6:35, после чего движение Серпуховско-Тимирязевской линии было остановлено почти на 40 минут.
«Незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть. В 6:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 7:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено», — подытожил сотрудник пресс-службы.
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