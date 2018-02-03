Появились подробности гибели москвички в метро 

«Незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть. В 6:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 7:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено», — подытожил сотрудник пресс-службы.

По его словам, это произошло в 6:35, после чего движение Серпуховско-Тимирязевской линии было остановлено почти на 40 минут.