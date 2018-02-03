В США отец пострадавших гимнасток напал на врача-педофила

Отец подвергшихся насилию гимнасток напал на врача-педофила в зале суда

JUST IN: Father of victims restrained in court after lunging for disgraced gymnastics doctor Larry Nassar: "Give me one minute with that bastard!" pic.twitter.com/enWpb5RHFL— NBC News (@NBCNews) 2 февраля 2018 г. Отец трех американских гимнасток, подвергшихся сексуальным домогательствам со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара, напал на него в зале суда. Видео появилось в Twitter-аккаунте NBC News.

Рэндалл Маргрэйвс попросил судью позволить ему поговорить с Нассаром один на один. Получив отказ, мужчина бросился на врача, но его остановили полицейские. Нарушителя вывели из зала суда, к нему не стали применять дополнительных санкций и позднее отпустили.