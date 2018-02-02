Под Калугой школьник устроил поножовщину

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Под Калугой школьник напал на одноклассника с ножом 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В городе Спас-Деменске Калужской области ученик 7 класса напал с ножом на одноклассника, сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел перед первым уроком, когда учительница вышла из класса. Нападавший нанес однокласснику несколько ударов ножом, после чего тот смог оттолкнуть его и убежать.
Подросток, напавший на одноклассника, выпрыгнул в окно третьего этажа и был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.
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Раненый ребенок также был госпитализирован, ему зашили раны и отпустили домой.
Свидетели происшествия утверждают, что между учениками не было ссоры. По словам одноклассников, нападавший был замкнутым ребенком, в классе с ним никто не общался.
 Ещё 13 источников 
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