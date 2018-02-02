Под Калугой школьник устроил поножовщину

В городе Спас-Деменске Калужской области ученик 7 класса напал с ножом на одноклассника, сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел перед первым уроком, когда учительница вышла из класса. Нападавший нанес однокласснику несколько ударов ножом, после чего тот смог оттолкнуть его и убежать.
Подросток, напавший на одноклассника, выпрыгнул в окно третьего этажа и был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.
Раненый ребенок также был госпитализирован, ему зашили раны и отпустили домой.
Свидетели происшествия утверждают, что между учениками не было ссоры. По словам одноклассников, нападавший был замкнутым ребенком, в классе с ним никто не общался.