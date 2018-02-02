Экипаж сгорел заживо. 15 лет трагедии 

1/13 Запуск космического челнока «Колумбия» с мыса Канаверал 16 января 2003 года, команда миссии STS-107 в 2001 году и обломки шаттла в небе над Техасом 1 февраля 2003 года, коллаж Фото: NASA / Reuters / AP

2/13 Старт шаттла «Колумбия» с мыса Канаверал и экипаж челнока перед запуском, 16 января 2003 года Фото: AP

3/13 Во время возвращения на Землю после 16-суточного полета челнок разрушился в воздухе на высоте в несколько десятков километров, все семь членов экипажа погибли Фото: AP

4/13 Как позже выяснили специалисты, к катастрофе привело разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла челнока Фото: AP

5/13 Всего шаттл отправлялся 28 раз. Он провел в космосе 300,74 суток, совершил за это время 4808 оборотов вокруг Земли и пролетел в общей сложности 201 454 702 км. На фото: промаркированные обломки шаттла «Колумбия», март 2003 года Фото: NASA

6/13 Экран около дороги в Техасе с просьбой обращаться в полицию о найденных обломках шаттла «Колумбия», 1 февраля 2003 года Reuters Фото:

7/13 Анализ данных того, что происходило с шаттлом, показал: в катастрофе был виноват именно кусок изоляции, повредивший плоскостную панель. Тесты показали: изоляционный материал способен пробить панель. В результате образовалась большая дыра, в которую попали разогретые до сверхвысоких температур газы. Это и привело к разрушению шаттла Reuters Фото:

8/13 Временный мемориал погибшим членам экипажа шаттла «Колумбия» около Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, 3 февраля 2003 года Reuters Фото:

9/13 Операция по поиску обломков шаттла «Колумбия» в Бронсоне, штат Техас, 9 февраля 2003 года Reuters Фото:

10/13 Обломки шаттла «Колумбия» во дворе частного дома в Альто, штат Техас, 1 февраля 2003 года Reuters Фото:

11/13 Погибшая астронавтка Калпана Чавла во время памятной церемонии в индийском штате Харьяна после крушения шаттла «Колумбия» над Техасом Reuters Фото:

12/13 Военные автомобили во время операции по поиску обломков шаттла «Колумбия» в Бронсоне, штат Техас, 9 февраля 2003 года Reuters Фото: