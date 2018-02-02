Экипаж сгорел заживо. 15 лет трагедии 

Вчера, 1 февраля, исполнилось ровно 15 лет со дня катастрофы космического шаттла «Колумбия». Шаттл разрушился в воздухе на высоте в несколько десятков километров, а все члены экипажа погибли.
1/13 Запуск космического челнока «Колумбия» с мыса Канаверал 16 января 2003 года, команда миссии STS-107 в 2001 году и обломки шаттла в небе над Техасом 1 февраля 2003 года, коллаж
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NASA / Reuters / AP
2/13 Старт шаттла «Колумбия» с мыса Канаверал и экипаж челнока перед запуском, 16 января 2003 года
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AP
3/13 Во время возвращения на Землю после 16-суточного полета челнок разрушился в воздухе на высоте в несколько десятков километров, все семь членов экипажа погибли
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AP
4/13 Как позже выяснили специалисты, к катастрофе привело разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла челнока
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AP
5/13 Всего шаттл отправлялся 28 раз. Он провел в космосе 300,74 суток, совершил за это время 4808 оборотов вокруг Земли и пролетел в общей сложности 201 454 702 км. На фото: промаркированные обломки шаттла «Колумбия», март 2003 года
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NASA
6/13 Экран около дороги в Техасе с просьбой обращаться в полицию о найденных обломках шаттла «Колумбия», 1 февраля 2003 года
7/13 Анализ данных того, что происходило с шаттлом, показал: в катастрофе был виноват именно кусок изоляции, повредивший плоскостную панель. Тесты показали: изоляционный материал способен пробить панель. В результате образовалась большая дыра, в которую попали разогретые до сверхвысоких температур газы. Это и привело к разрушению шаттла
13/13 Глава программы NASA «Спейс шаттл» Рон Диттемор и кадр с челноком «Колумбия» незадолго до катастрофы во время пресс-конференции в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, 7 февраля 2003 года