Суд арестовал мужчину за возвращение сына из ИГ

"Казиму Нурмагомедову вменяют подделку документов, якобы с помощь которых, его сыну Марату удалось сбежать из Сирии", — сказал адвокат.

Он отметил, что обнаружить Нурмагомедова в отделе полиции адвокатам не удалось, при этом уже в четверг Кизилюртовский районный суд заключил его под стражу на два месяца.