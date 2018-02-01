«Я сама девушка тихая, но тут начала кричать на ОМОН»

Автомобилистке придется в суде доказывать, что в нее врезался автобус ОМОНа

Столичной автомобилистке придется доказывать свою невиновность в ДТП с автобусом, полным бойцов ОМОНа. «ПАЗик» силовиков притер стоящий на повороте BMW X3, водитель-омоновец сначала признал, что не рассчитал маневр, но после прибытия гаишников свое мнение изменил. Показания свидетеля из дела пропало, а схему составили с ошибками: в итоге в группе разбора решили, что виновных в ДТП вообще нет, и отправили всех разбираться в суд.

В неприятной ситуации из-за водителя автобуса ОМОНа оказалась обладательница кроссовера BMW X3 Дарья Турченкова‎ из Москвы. Как рассказала «Газете.Ru» сама автомобилистка, она попала в ДТП после того, как водитель автобуса ПАЗ не заметил, что не вписывается в поворот и серьезно притер уже остановившуюся иномарку.

«Этот автобус начал щемиться в мою полосу, я стала сигналить, тот притормозил, но потом продолжил движение, тогда я просто остановилась, поскольку была пробка и места для какого-либо маневра просто не было, — рассказала Турченкова. Инцидент произошел на Автозаводской улице 16 декабря 2017 года. В тот вечер Турченкова вместе с пассажиром выезжала с территории спортивного комплекса, где проходил хоккейный матч. По словам автомобилистки, она находилась в крайней правой полосе и совершала поворот направо. Однако слева от компактного немецкого кроссовера оказался автобус ПАЗ с затонированными стеклами.

В итоге «ПАЗик» врезался в мой стоящий на месте BMW и сильно процарапал задней аркой крыло и бампер».

«И вот из этого автобуса на меня один за другим выходит с десяток этих огромных ОМОНовцев и каждый по очереди говорит: «Ну что же вы девушка так ездите, зачем нарушаете, теперь нам тут до ночи стоять, давайте разъезжаться полюбовно». Хотя сам автобус не имел никаких специальных опознавательных знаков и «крякалки», внутри, как оказалось, ехали бойцы ОМОНа, водитель тоже был в спецобмундировании.

Я сама девушка тихая, но тут не выдержала и стала кричать на них, мол, что, бабу дуру нашли. Тогда водитель в форме подошел ко мне, сразу извинился и признался, что не видел меня и совершил ДТП», — сказала водитель немецкой легковушки.

«Приехавший гаишник сразу мне сказал: «Не хочу вас расстраивать, но судя по расположению транспортных средств явно виноваты именно вы». Я удивилась, говорю, что водитель согласился со свой виной. Но оказалось, что он уже изменил мнение. На месте сотрудники ДПС и водитель автобуса стали утверждать, что виновата была именно я, поскольку не дала автобусу завершить маневр. Причем, стоя на месте», — возмущается автомобилистка. Однако, когда на место прибыла машина ДПС, водитель ПАЗа резко поменял показания.

Дело осложнялось, что из-за неудачного стечения обстоятельств именно в этот день в BMW не было видеорегистратора.

«Стали писать объяснения — я подробно изложила свою версию, попросил написать объяснение в качестве свидетеля и мой пассажир, — делится Турченкова. — Сначала сотрудники ГИБДД не давали нам дополнительный бланк, потом все-таки смогли его найти. В нем свидетель указал, что я сигналила и что автобус въехал в мой уже неподвижный автомобиль.

После моих возмущений инспектор ДПС все-таки выдал определение, в котором выявил нарушение ПДД водителем автобуса: тот «не занял заблаговременно перед поворотом направо соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, в результате, чего совершил столкновение».

В самом конце автомобилистке выдали листок со схемой ДТП, который, как она признается, подписала не глядя, что и привело к дальнейшим проблемам.

Оказалось, что схема, как утверждает участница аварии, была составлена неверно.

Дарья Турченкова

25 января автомобилистка и водитель автобуса получили по постановлению (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») о том, что ДТП никто не виноват и все вопросы можно при желании решить в суде.

«Прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушений в действиях обоих водителей», — говорится в документе. Это означает, что с таким постановлением стороны даже при всем желании не смогут обратиться в свои страховые компании за выплатой компенсации: для принятия решения страховщику в таком случае необходимо постановление суда, в котором будет указан виновник ДТП.

«Оказалась, что в материалах дела отсутствовали показания свидетеля — этот листок просто потерялся, — рассказывает девушка. — В схеме наши транспортные средства изображены некорректно, их положение смещено. Сотрудник полиции сказал, что на то она и схема, и главное там цифры. Также в постановлении было написано, что на рассмотрение дела мы оба не явились, что на самом деле не так, что поворачивали мы налево, а не направо. Также были допущены и другие «ошибки», которые пришлось исправлять после визита к старшему инспектору. Теперь в материале дела лежит исправленная версия». В настоящее время автомобилистка написала заявление с требованием проверить действия обоих инспекторов ГИБДД, которые оформляли ДТП, а также проверить, каким образом были внесены изменения в схему ДТП. Женщина хочет добиться того, чтобы в ГИБДД ей выдали документ, подтверждающий вину водителя автобуса, чтобы избежать потери времени в судах. «Я хочу доказать, что была права, что не нарушала — неужели сотрудники ОМОНа могут ездить как им взбредет в голову и почему в ГИБДД так себя ведут?», — заявила автомобилистка «Газете.Ru», а также разместила в фейсбуке соответствующий пост. И только после получения постановления Турченкова ознакомилась с материалами дела и схемой ДТП.

В Росгвардии, которой с недавних пор подчиняется ОМОН, «Газете.Ru» заявили, что комментировать решение сотрудников ГИБДД они не могут. И вина водителя в данном случае должна быть доказана в суде. Если он будет признан виновником ДТП, будет решаться вопрос о возможном наказании.

Адвокат Дмитрий Зацаринский считает, что Турченкова необходимо обращаться в суд и в первую очередь — с заявлением об отмене постановления об административном правонарушении.

«В случае если постановление будет отменено, то автомобилистка, соблюдая все формальности, может обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств на восстановительный ремонт автомобиля, где при помощи экспертиз доказывать свою невиновность и виновность второго участника ДТП, — сказал Зацаринский «Газете.Ru». — Если Турченкова считает, что ее права были нарушены сотрудниками ГИБДД, она может обжаловать неправомерные по ее мнению.

Жалоба может быть подана вышестоящему должностному лицу или вышестоящий орган ГИБДД, в органы прокуратуры или в суд».

По словам адвоката, однозначно неправомерным было то, что возможно было утеряно объяснение свидетеля.

«А вот то, что девушка подписала схему ДТП не глядя, прибавит ей хлопот в суде при рассмотрении дела, ведь эксперты, давая заключение о виновности или не виновности, автомобилиста, в том числе руководствуются и схемой ДТП».

По словам эксперта «Газеты.Ru», со стороны водителя автобуса есть нарушения правил дорожного движения в России, а именно, п.8.1: ведь он не убедился в безопасности выполняемого маневра и п. 8.9, который гласит, что дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.