В СК рассказали о роскошной жизни Белых 

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вел роскошный образ жизни. Об этом рассказала представитель СК РФ Светлана Петренко после оглашения приговора Белых в Пресненском суде Москвы, передает ТАСС.
Как заявила Петренко, следствие установило, что «губернатор вел достаточно роскошный для государственного чиновника образ жизни: часто в выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал многочисленных избранниц и семью, выделяя бывшей супруге 200 тыс. рублей ежемесячно, тратил деньги на дорогостоящие увлечения».
Так, в 2010-2016 годах сын Белых учился в Великобритании. Стоимость года обучения составляла около 25 тысяч фунтов стерлингов. Официальный заработок губернатора в эти годы равнялся 156 тысячам рублей.
Петренко заметила, что Белых «по понятным причинам» не афишировал свой достаток широкой публике.
В четверг, 1 февраля, бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и 48 млн рублей штрафа за взятки.