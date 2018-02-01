В СК рассказали о роскошной жизни Белых

Как заявила Петренко, следствие установило, что «губернатор вел достаточно роскошный для государственного чиновника образ жизни: часто в выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал многочисленных избранниц и семью, выделяя бывшей супруге 200 тыс. рублей ежемесячно, тратил деньги на дорогостоящие увлечения».

Так, в 2010-2016 годах сын Белых учился в Великобритании. Стоимость года обучения составляла около 25 тысяч фунтов стерлингов. Официальный заработок губернатора в эти годы равнялся 156 тысячам рублей.

Петренко заметила, что Белых «по понятным причинам» не афишировал свой достаток широкой публике.