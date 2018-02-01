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Виновный в обрушениилесов у метро «Улица 1905 года» уволен
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В Москве уволили виновного в обрушении строительных лесов около метро 

РИА Новости 5 часов назад
Начальник участка, виновный в обрушении тепляка у метро "Улица 1905 года", уволен, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
Ранее сообщалось, что сооруженные с нарушениями строительные леса обрушились в переходе у станции метро "Улица 1905 года" под тяжестью снега, пострадали пять человек.
"Виноват во всем этом начальник участка, виноват технический персонал на уровне руководства Гормоста. Начальник участка освобожден от работы, сейчас проводятся необходимые процедуры", — сказал он.
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