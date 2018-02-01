Виновный в обрушениилесов у метро «Улица 1905 года» уволен

"Виноват во всем этом начальник участка, виноват технический персонал на уровне руководства Гормоста. Начальник участка освобожден от работы, сейчас проводятся необходимые процедуры", — сказал он.

Ранее сообщалось, что сооруженные с нарушениями строительные леса обрушились в переходе у станции метро "Улица 1905 года" под тяжестью снега, пострадали пять человек.