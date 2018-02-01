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ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в день выборов
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ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в день выборов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ ликвидировали члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает «Интерфакс», этот мужчина планировал устроить теракт в Нижнем Новгороде 18 марта, в день выборов президента России.
В ФСБ отметили, что террориста нейтрализовали силы спецподразделений. Когда именно это произошло, не уточняется. Мужчину попытались задержать, но он оказал вооруженное сопротивление.
Террорист приехал в Россию из ближнего зарубежья.
У него нашли самодельную бомбу большой мощности, огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части для еще нескольких бомб.
По факту случившегося региональное управление ФСБ возбудило дело об участии в деятельности ИГ и подготовке теракта. Были ли у мужчины сообщники, пока неизвестно.
 Ещё 23 источника 
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