ФСБ нейтрализовала готовившего теракт в день выборов

Сотрудники ФСБ ликвидировали члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает «Интерфакс», этот мужчина планировал устроить теракт в Нижнем Новгороде 18 марта, в день выборов президента России.

В ФСБ отметили, что террориста нейтрализовали силы спецподразделений. Когда именно это произошло, не уточняется. Мужчину попытались задержать, но он оказал вооруженное сопротивление.

Террорист приехал в Россию из ближнего зарубежья.

У него нашли самодельную бомбу большой мощности, огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части для еще нескольких бомб.