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Против перевозчика картежей первых лиц РФ завели дело
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Против перевозчика президентских авто завели уголовное дело 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи завели дело о мошенничестве в особо крупном размере в ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“. Об этом пишет „Коммерсант“.
По данным газеты, это ОАО — „дочка“ Минобороны, которая занимается авиационными перевозками для госструктур. В том числе она перевозит автомобили кортежей первых лиц России на транспортных самолетах Ан-124–100 „Руслан“ и Ил-76МД. Фигурантами дела стали бывшие руководители компании.
Следователи считают, что с 2010-го по 2015 год руководство этого предприятия похитило деньги АО „Рособоронэкспорт“, выделенные на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. Предварительный ущерб оценивается в пределах от нескольких сотен миллионов рублей до двух миллиардов рублей. Финансовая экспертиза еще не завершена.
По данным „Коммерсанта“, речь в материалах дела может идти о многократном завышении цен на „логистические услуги“ для „Рособоронэкспорта“. 224-й летный отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Алжир, Сирию, Эфиопию, Камбоджу и другие страны. Неназванный источник издания заявил, что полученные от „Рособоронэкспорта“ средства выводились в „несколько ближневосточных банков“.
224-й летный отряд основали в 1979 году. Ранее он занимался переброской грузов и личного состава во время войны в Афганистане.
 Ещё 5 источников 
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