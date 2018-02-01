Против перевозчика картежей первых лиц РФ завели дело

Против перевозчика президентских авто завели уголовное дело

Следователи завели дело о мошенничестве в особо крупном размере в ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“. Об этом пишет „Коммерсант“.

По данным газеты, это ОАО — „дочка“ Минобороны , которая занимается авиационными перевозками для госструктур. В том числе она перевозит автомобили кортежей первых лиц России на транспортных самолетах Ан-124–100 „Руслан“ и Ил-76МД. Фигурантами дела стали бывшие руководители компании.

Следователи считают, что с 2010-го по 2015 год руководство этого предприятия похитило деньги АО „Рособоронэкспорт “, выделенные на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. Предварительный ущерб оценивается в пределах от нескольких сотен миллионов рублей до двух миллиардов рублей. Финансовая экспертиза еще не завершена.

По данным „Коммерсанта“, речь в материалах дела может идти о многократном завышении цен на „логистические услуги“ для „Рособоронэкспорта“. 224-й летный отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Алжир, Сирию, Эфиопию, Камбоджу и другие страны. Неназванный источник издания заявил, что полученные от „Рособоронэкспорта“ средства выводились в „несколько ближневосточных банков“.

224-й летный отряд основали в 1979 году. Ранее он занимался переброской грузов и личного состава во время войны в Афганистане.