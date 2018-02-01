На Ленфильме произошел пожар

На киностудии «Ленфильм» произошел пожар

На территории киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге загорелось одноэтажное здание на площади около 800 кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"На территории ОАО «Киностудия Ленфильм» горит одноэтажное здание на площади 800 квадратных метров", — сказал источник.

О пострадавших не сообщается. В настоящий момент выясняются обстоятельства возгорания.

Управление МЧС по Петербургу сообщает, что пожар произошел по адресу ул. Тамбасова, дом 5. Как пишет "Фонтанка" , по предварительной информации, «павильон принадлежит „Ленфильму“, однако помещения сдаются в аренду».

По данным спасателей, горел четвертый этаж и кровля.