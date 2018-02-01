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На Ленфильме произошел пожар
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На киностудии «Ленфильм» произошел пожар 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На территории киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге загорелось одноэтажное здание на площади около 800 кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"На территории ОАО «Киностудия Ленфильм» горит одноэтажное здание на площади 800 квадратных метров", — сказал источник.
О пострадавших не сообщается. В настоящий момент выясняются обстоятельства возгорания.
Управление МЧС по Петербургу сообщает, что пожар произошел по адресу ул. Тамбасова, дом 5. Как пишет "Фонтанка", по предварительной информации, «павильон принадлежит „Ленфильму“, однако помещения сдаются в аренду».
По данным спасателей, горел четвертый этаж и кровля.
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