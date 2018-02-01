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Названа причина исчезновения судна «Восток»
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Названа причина исчезновения рыболовецкого судна «Восток» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Причиной исчезновения рыболовецкого судна Восток с 20 членами экипажа, предположительно, стало обледенение. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.
В ведомстве пояснили, что при теплой воде и низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов. В районе потерпевшего бедствие корабля находилось еще около пяти судов, экипажи которых обкалывали лед и смогли дойти до укрытий.
Росрыболовство считает необходимым продолжить поиски, несмотря на завершение активной фазы спасательной операции.
Рыболовное судно «Восток» пропало у берегов Приморья 25 января. Команда подала сигнал бедствия во время следования из Южной Кореи на Сахалин.
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