Названа причина исчезновения судна «Восток»

Названа причина исчезновения рыболовецкого судна «Восток»

Причиной исчезновения рыболовецкого судна Восток с 20 членами экипажа, предположительно, стало обледенение. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

В ведомстве пояснили, что при теплой воде и низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов. В районе потерпевшего бедствие корабля находилось еще около пяти судов, экипажи которых обкалывали лед и смогли дойти до укрытий.

Росрыболовство считает необходимым продолжить поиски, несмотря на завершение активной фазы спасательной операции.

Рыболовное судно «Восток» пропало у берегов Приморья 25 января. Команда подала сигнал бедствия во время следования из Южной Кореи на Сахалин.