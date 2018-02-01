Мошенники стали вербовать кассиров и официантов

Мошенники вербуют кассиров и официантов

Telegram-канал Criminal Bio сообщает о появлении мошенников, предлагающих кассирам и официантам подменить терминал оплаты на специальное устройство, которое делает копии банковских карт.

Criminal Bio опубликовал скриншоты переписки злоумышленника с сотрудником одного из «заведений». Мошенник показал собеседнику фотографию устройства, которое невозможно отличить от стандартного POS-терминала. Фальшивый терминал не принимает оплату, а считывает данные карт, в том числе пин-код.

Чтобы ввести в заблуждение владельца карты, терминал-фальшивка печатает чек, сообщающий об отсутствии связи с банком. По словам мошенника, с помощью терминала «делаются копии карт и обналичиваются в любых банкоматах».

Злоумышленник назвал схему на «100 процентов» рабочей, добавив, что «главное — работать без палева». «Даже если он [терминал] попадет в чужие руки, он [другой человек] сможет им только орехи колоть, вся информация зашифрована», — рассказал он, добавив, что без специального кода информацию не достать.

Мошенник предложил собеседнику делить украденные карты «пополам». Он отметил, что на него работают уже двое.