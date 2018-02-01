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Мошенники стали вербовать кассиров и официантов
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Мошенники вербуют кассиров и официантов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Criminal Bio сообщает о появлении мошенников, предлагающих кассирам и официантам подменить терминал оплаты на специальное устройство, которое делает копии банковских карт.
>> Мошенники придумали новый способ «развода»
Criminal Bio опубликовал скриншоты переписки злоумышленника с сотрудником одного из «заведений». Мошенник показал собеседнику фотографию устройства, которое невозможно отличить от стандартного POS-терминала. Фальшивый терминал не принимает оплату, а считывает данные карт, в том числе пин-код.
Чтобы ввести в заблуждение владельца карты, терминал-фальшивка печатает чек, сообщающий об отсутствии связи с банком. По словам мошенника, с помощью терминала «делаются копии карт и обналичиваются в любых банкоматах».
Злоумышленник назвал схему на «100 процентов» рабочей, добавив, что «главное — работать без палева». «Даже если он [терминал] попадет в чужие руки, он [другой человек] сможет им только орехи колоть, вся информация зашифрована», — рассказал он, добавив, что без специального кода информацию не достать.
Мошенник предложил собеседнику делить украденные карты «пополам». Он отметил, что на него работают уже двое.
Ранее в СМИ появилась информация о мошенниках, которые находят официантов в соцсетях и предлагают им фотографировать карты клиентов. Эксперты предупредили, что свою карту нельзя отдавать другим людям, а все операции необходимо совершать собственными руками.
 Ещё 2 источника 
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