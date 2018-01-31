Летевший из РФ самолет запросил экстренную посадку в США

Самолет авиакомпании Azur Air, направлявшийся из России на Кубу, экстренно сел в Атлантик-сити. Об этом сообщается в Twitter Генконстульства России в Нью-Йорке.

«По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании «Azur Air», следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку», — говорится в сообщении.

Как уточнили в консульстве, пилоты запросили посадку в связи с экстренной неисправностью двигателя. На борту чартера находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Все они в настоящее время пребывают в зоне ожидания международного аэропорта Атлантик-сити (штат Нью-Джерси, США).

Дипломаты Генконсульства выехали в аэропорт для оказания россиянам необходимого содействия.