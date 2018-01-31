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Грузовик сбил людей в Петербурге. Есть жертвы
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В Петербурге грузовик сбил людей на переходе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузовик сбил в Петербурге женщину и ребенка на пешеходном переходе, пятилетняя девочка погибла, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, ДТП произошло в 12.00 на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов.
"По предварительной информации, водитель (мужчина 1974 года рождения), управляя грузовым автомобилем "Валдай", при совершении правого поворота в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов — женщина (возраст устанавливается) и девочка 2013 года рождения. В результате ДТП женщина в средней степени тяжести госпитализирована, пятилетняя девочка скончалась в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.
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