Грузовик сбил людей в Петербурге. Есть жертвы

"По предварительной информации, водитель (мужчина 1974 года рождения), управляя грузовым автомобилем "Валдай", при совершении правого поворота в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов — женщина (возраст устанавливается) и девочка 2013 года рождения. В результате ДТП женщина в средней степени тяжести госпитализирована, пятилетняя девочка скончалась в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло в 12.00 на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов.