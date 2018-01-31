Ещё
Новый поворот в скандальной истории врача-гематолога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура просит отменить приговор врачу-гематологу Мисюриной 

RT на русском 2 часа назад
Прокуратура просит отменить состоявшееся судебное решение в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору.
«Причина — нарушения, допущенные в ходе следствия», — говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram.
Отмечается, что выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам.
«Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», — отметили в ведомстве.
В сообщении уточняется, что прокуратура просит освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле московского врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года, вряд ли уместны «чиновничьи рассуждения».
По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который скончался спустя несколько дней.
Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу.
RT на русском: последние новости
Источник сообщил о стрельбе в московском бизнес-центре Порошенко почтил память первого украинского космонавта Каденюка Умерла режиссёр Мария Саакян
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С места ЧП скрылся пешком». Подробности расстрела в центре Москвы86
Скончался Анатолий Резников21
Грудинин выступил с инициативой по визам200
«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе144
Подтверждено создание гибрида человека и обезьяны39
Видео
00:55
«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе
Шоу-бизнес
01:02
«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
01:00
Керченский мост назвали угрозой Грузии
Политика
02:02
Грудинин выступил с инициативой по визам
Политика Выборы 2018
00:30
«С места ЧП скрылся пешком». Подробности расстрела в центре Москвы
Происшествия Криминал
05:12
Россия испытала замену украинской «Сатане»
Оружие Армия
01:14
Панин связал вред «Бригады» с русской гомофобией
Шоу-бизнес
01:18
Шевченко назвал причину драки со Сванидзе
Общество
00:21
Ситуацию в Черном море назвали провокацией
Политика
05:38
Новый поворот в скандальной истории врача-гематолога
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение