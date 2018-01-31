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Под Москвой загорелся автобус с детьми
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Под Москвой загорелся автобус с детьми 

Рамблер 3 часа назад
На Горьковском шоссе в Московской области загорелся автобус, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.
По их словам, инцидент произошел в районе города Балашиха: загорелся пассажирский автобус, который перевозил подростков 14-16 лет. Сейчас на происшествия работают пожарные.
Между тем в пресс-службе подмосковного управления МЧС рассказали РБК, что в транспортном средстве возникло короткое замыкание, которое не привело к возгоранию. По словам спасателей, после замены предохранителя автобус продолжил движение. Также в МЧС подтвердили, что автобус перевозил детей.
За последнее время в Москве произошло сразу несколько ЧП с автобусами. 25 декабря на западе города рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека, пострадали 11, а 29-го на Сходненской улице в Северо-Западном округе пассажирский автобус врезался в остановку, пострадали по меньшей мере три человека. Кроме того, 24 января на улице Солянка столкнулись рейсовый автобус и автомобиль марки Ford, пострадали по меньшей мере трое, а сегодня в результате наезда автобуса на бетонное ограждение на Ленинградском шоссе травмы получили 12 человек.
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