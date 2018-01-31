«С места ЧП скрылся пешком». Подробности расстрела в центре Москвы

Появились подробности расстрела в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба. Инцидент произошел у бизнес-центра «Святогор» на Летниковской улице в районе станции метро Павелецкая.

Оперативно-следственная группа обнаружила на месте преступления травматическое оружие, переделанное в боевое.

Пострадавший мужчина получил ранения в голову и живот. Его госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии.

По данным Mash, жертва преступников — бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров.

По данным Telegram-канала "112", раненный мужчина отстреливался от злоумышленников во время инцидента.