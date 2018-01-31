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«С места ЧП скрылся пешком». Подробности расстрела в центре Москвы
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Появились подробности расстрела в центре Москвы 

Рамблер 1 час назад
В центре Москвы произошла стрельба. Инцидент произошел у бизнес-центра «Святогор» на Летниковской улице в районе станции метро Павелецкая.
Издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что преступники поджидали жертву в бизнес-центре. Произведя несколько выстрелов, нападавшие скрылись.
Оперативно-следственная группа обнаружила на месте преступления травматическое оружие, переделанное в боевое.
Пострадавший мужчина получил ранения в голову и живот. Его госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии.
>> В центре Москвы произошла стрельба
По данным Mash, жертва преступников — бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров.
По данным Telegram-канала "112", раненный мужчина отстреливался от злоумышленников во время инцидента.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемый приехал на машине и после преступления оставил ее возле бизнес-центра, а с места ЧП скрылся пешком.
 Ещё 27 источников 
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