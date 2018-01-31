В Домодедово пассажиры пять часов сидят в обледеневшем самолете

РЕН ТВ стало известно, что в аэропорту Домодедово пассажиры не могут покинуть самолет в течение пяти часов. Об инциденте телеканалу рассказал очевидец по имени Михаил. Его супруга находится на борту этого воздушного судна.

По словам собеседника РЕН ТВ, авиалайнер должен был вылететь в 05:20, «но какие-то там приборы отказали»: самолет уже выехал на полосу, но затем резко затормозил.

В итоге самолет оставили в аэропорту и начали проверять. Михаил утверждает, что все эти пять часов длится проверка, а людей из воздушного судна не выпускают, объясняя произошедшее «обледенением самолета». По его словам, сейчас лайнер «обрабатывают», чтобы снова отправить в рейс.