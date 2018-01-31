Ещё
В Домодедово пассажиры пять часов сидят в обледеневшем самолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Домодедово пассажиры пять часов сидят в обледеневшем самолете 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РЕН ТВ стало известно, что в аэропорту Домодедово пассажиры не могут покинуть самолет в течение пяти часов. Об инциденте телеканалу рассказал очевидец по имени Михаил. Его супруга находится на борту этого воздушного судна.
По словам собеседника РЕН ТВ, авиалайнер должен был вылететь в 05:20, «но какие-то там приборы отказали»: самолет уже выехал на полосу, но затем резко затормозил.
В итоге самолет оставили в аэропорту и начали проверять. Михаил утверждает, что все эти пять часов длится проверка, а людей из воздушного судна не выпускают, объясняя произошедшее «обледенением самолета». По его словам, сейчас лайнер «обрабатывают», чтобы снова отправить в рейс.
В Telegram-канале «112» сообщается, что 31 января Boeing-737, который должен был отправиться из Москвы в Дубай, «вырулил на взлетку, но что-то пошло не так (неисправность)». «112» также утверждает, что пассажиров с 5:30 не выпускают из самолета.
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: на Су-27 натравили «Убийцу подводных лодок»17
Невзоров рассказал о покушении58
Блогер отчитала Захарову за «леопардовую шубу»248
Пока вы спали: новый скандал со Стерлиговым80
«Всю ночь били стулом, пытали током»3
Видео
01:00
Керченский мост назвали угрозой Грузии
Политика
01:18
Шевченко назвал причину драки со Сванидзе
Общество
00:14
Представлена новая Nokia 3310
Гаджеты Наука и техника
00:39
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия
00:54
«За что?»: Сенчина месяцами жаловалась на боли
Шоу-бизнес
01:54
Испытания гибрида Glock и АК попали на видео
Армия Оружие
03:55
Суд отказался отменять развод Джигарханяна
Шоу-бизнес
02:40
Невзоров рассказал о покушении
Шоу-бизнес
00:13
Названа причина обрушения у станции «Улица 1905 года»
Происшествия Новости Москвы
00:04
Опубликовано видео перехвата Су‐27 разведчика США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение