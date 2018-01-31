В московском метро произошел крупный сбой

В московском метро произошел сбой

В среду, 31 января, на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в твиттере метро.

Представители метрополитена уточнили, что примерно в 07:40-8:00 были увеличены интервалы движения «по техническим причинам». В подземке отметили, что движение вводится в график.

Telegram-канал 112 сообщает, что в тоннеле между станциями «Полежаевская» и «Октябрьское поле» стоит поезд с людьми. У поезда заклинило тормозные колодки.

telegram канал WarGonzo

Интернет-пользователи сообщили, что «стоит вся ветка». По словам @izydaspb, станцию «Тушинская» закрыли.

«На севере в сторону центра нет движения поездов уже минут 20», — написал в твиттере @dzotovich.

@MetroOperativno фиолетовая ветка на севере в сторону центра нет движения поездов уже минут 20— Кирилл Александрович (@dzotovich) 31 января 2018 г.

По данным радиостанции «Говорит Москва», поезда не ходили от станции «Спартак» до «Баррикадной».

Один из очевидцев рассказал в твиттере, что на фиолетовой ветке «какое-то ЧП». «Пахнет гарью, людям говорят, что метро не работает — поезда по направлению в центр не ходят. Будьте внимательны!» — отметил пользователь. Из хэштега следует, что пассажир находился на «Беговой».