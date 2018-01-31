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В московском метро произошел крупный сбой
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В московском метро произошел сбой 

Рамблер 4 часа назад
В среду, 31 января, на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в твиттере метро.
>> В московском метро произошло ЧП
Представители метрополитена уточнили, что примерно в 07:40-8:00 были увеличены интервалы движения «по техническим причинам». В подземке отметили, что движение вводится в график.
Telegram-канал 112 сообщает, что в тоннеле между станциями «Полежаевская» и «Октябрьское поле» стоит поезд с людьми. У поезда заклинило тормозные колодки.
telegram канал WarGonzo
Интернет-пользователи сообщили, что «стоит вся ветка». По словам @izydaspb, станцию «Тушинская» закрыли.
«На севере в сторону центра нет движения поездов уже минут 20», — написал в твиттере @dzotovich.
По данным радиостанции «Говорит Москва», поезда не ходили от станции «Спартак» до «Баррикадной».
Один из очевидцев рассказал в твиттере, что на фиолетовой ветке «какое-то ЧП». «Пахнет гарью, людям говорят, что метро не работает — поезда по направлению в центр не ходят. Будьте внимательны!» — отметил пользователь. Из хэштега следует, что пассажир находился на «Беговой».
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