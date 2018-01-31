В США самолет приземлился «на спину»

В Нью-Йорке пилот легкомоторного самолёта приземлил его на пляже острова Лонг-Айленд «на спину».

Об этом сообщает ABC.

Small plane flips and lands on a Long Island, New York beach while attempting to make an emergency landing. No serious injuries reported. https://t.co/9SROuZ1Q1J pic.twitter.com/zdbMofDV3x— ABC News (@ABC) 29 января 2018 г. Отмечается, что в момент инцидента на борту помимо пилота находились ещё два его несовершеннолетних ученика.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Польше пассажирский самолёт совершил аварийную посадку без передних шасси.