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В США самолет приземлился «на спину»
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В США самолет приземлился «на спину» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: twitter
В Нью-Йорке пилот легкомоторного самолёта приземлил его на пляже острова Лонг-Айленд «на спину».
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что в момент инцидента на борту помимо пилота находились ещё два его несовершеннолетних ученика.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Польше пассажирский самолёт совершил аварийную посадку без передних шасси.
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