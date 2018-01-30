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Водитель заблокировал пожарных и скорую за езду без правил
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Водитель в Москве заблокировал пожарных и скорую за езду без правил 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель внедорожника Infiniti в Москве перегородил дорогу пожарным машинам и скорой, потому что захотел научить их соблюдать правила дорожного движения. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из сотрудников МЧС.
Инцидент произошел во дворе на улице Твардовского.
«Там большой комплекс из трех корпусов и метров 300 мы ехали впритирку, по десять сантиметров. Подъехали к шлагбауму, где въезд в этот комплекс, и вот там стояла Infiniti, она выезжала», — рассказал журналистам водитель пожарной машины.
Водителя внедорожника попросили подвинуться, так как в другой выезд машины МЧС не прошли бы по габаритам. «Он встал и говорит: вы едете по встречке, машины припаркованы на вашей стороне, сдавайте назад», — отметил собеседник радиостанции.
Уговорам мужчина не поддавался.
«Я таких учил и учить буду, правда за мной», — процитировал его спасатель.
За пожарными машинами, прибывшими к жилому дому для учений, встала и скорая помощь, прибывшая по вызову с включенными спецсигналами. «И вот мы там корячились все, уступали ему дорогу. Пожарные машины по пять сантиметров двигались назад. Люди вышли из всех машин, помогали друг другу», — добавил очевидец инцидента.
В правоохранительных органах пока не прокомментировали ситуацию.
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