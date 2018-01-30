Семьи жертв крушения на Украине MH17 выиграли иск

Родственники погибших при крушении рейса MH17 выиграли иск против Стрелкова в США

Американский суд обязал бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) выплатить по $20 млн родственникам погибших при крушении малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Об этом пишет нидерландское издание Zembla.

Решение принято по коллективному иску, который в Окружной суд Северного округа Иллинойса подали 25 родственников погибших, среди которых было 11 жителей Нидерландов.

Адвокат истцов утверждал, что ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа лежит на Стрелкове. Он подчеркнул, что дело было не в деньгах, а восстановлении справедливости. По его словам, родственники хотели привлечь внимание мировой общественности к трагедии и назвать имена ответственных.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура ДНР обнаружила останки на месте крушения МН17.

Крушение малайзийского Boeing MH17 произошло в 2014 году на востоке Украины. Одной из версий крушения было то, что самолет сбили ракетой земли, предположительно, из комплекса "Бук". На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.