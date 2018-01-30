Снег обрушил леса на москвичей

Прокуратура начала проверку по факту обрушения лесов в переходе в Москве

Работники коммунальных и спасательных служб Москвы завершили ликвидацию последствий на месте обрушения строительных лесов в подземном переходе рядом со станцией метро «Улица 1905 года» в центре столицы. Заммэра города Петр Бирюков сообщил, что инцидент, в результате которого пострадали 10 человек, произошел из-за тяжести снега, обрушившегося на конструкцию.

«Произошло обрушение «тепляка» (закрытое временное сооружение на стройке, позволяющее работать в зимнее время), который был выстроен для того, чтобы вести работы на парапете. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что обрушение строительных лесов в подземном переходе рядом со станцией метро «Улица 1905 года» в центре столицы произошло из-за тяжести снега, оказывавшего давление на конструкцию, передает сетевое издание m24.

Это случилось по той причине, что достаточно большая снежная масса оказалась под этой «теплянкой». Пострадали три жителя Москвы, один из Ярославля, еще один — из Нижнего Новгорода. Состояние их удовлетворительное. Травмы легкие, ничто не угрожает жизни. Медицинские учреждения оказывают медицинскую помощь», — приводит слова московского чиновника агентство городских новостей «Москва»

«Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения», — написал столичный глава в твиттере. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал компанию-эксплуатанта объекта.

«Все мероприятия по ликвидации падения ограждения в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» проведены. В настоящее время переход работает в штатном режиме», — сказал заммэра. Позже источники в экстренных службах региона указали, что число пострадавших увеличилось до 10 человек, и некоторые из них даже были госпитализированы, а другим была оказана помощь на месте. После ЧП на место обрушения прибыли городские службы, выясняются причины и подробности произошедшего. Вскоре Бирюков сообщил, что последствия обрушения ликвидированы.

«По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — приводит RT сообщение ведомства. Главное следственное управление СК России по Москве также проверяет обстоятельства произошедшего.

«Инцидент в переходе в районе ст. Улица 1905 года никак не повлиял на работу мосметро — переход не относится к Московскому метрополитену. Все станции и вестибюли работают штатно», — говорится в твиттере пресс-службы метро. Пресненская межрайонная прокуратура также ведет проверку, сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ с начала декабря и до утра 30 января зафиксировано выпадение 134 мм осадков в эквиваленте воды, что соответствует норме для всей календарной зимы. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

«Таким образом, климатическая норма по осадкам для всей календарной зимы в Москве, которая за декабрь-февраль составляет 134 мм, была выполнена на месяц раньше.

Только за последние 30 часов в Москве выпало 8 мм снега в эквиваленте воды, что составляет около 30% от средних многолетних значений в январе», — рассказали в метеобюро.

Синоптики пояснили, что снегопады продолжатся в столице в течение 30 и 31 января, менее чем за два дня ожидается выпадение еще около 10 мм осадков. Ранее Бирюков рассказывал, что во время снегопада с 18 по 20 января с улиц Москвы было вывезено и отправлено на снегосплавные пункты свыше двух миллионов кубометров снега. По его словам, за сутки сугробы в столице подросли более чем на 20 сантиметров, и коммунальные службы работали в круглосуточном режиме.

Обрушение лесов стало не единственным происшествием, вызванным обильным снегопадом в столице этой зимой. Так, 21 января в центре Москвы на Крымском Валу произошла авария с участием инкассаторского микроавтобуса. По предварительным данным, другой участник движения решил повернуть направо из крайнего левого ряда, нарушая разметку. Во время опасного маневра внедорожник зацепил инкассаторский автомобиль. Водитель микроавтобуса из-за снега не справился с управлением микроавтобуса, и в результате машина перевернулась.