Ещё
Boeing экстренно сел в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за пассажирки 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: KC Alfred / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Boeing был вынужден совершить экстренную посадку в новосибирском «Толмачево» из-за пассажирки, которой стало плохо с сердцем.
В Новосибирском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский Boeing-747. Самолет летел из Красноярска в Москву. Во время полета одной пассажирке внезапно стало плохо из-за проблем с сердцем.
О ситуации доложили пилоту. Он принял решение запросить посадку на ближайшем аэродроме. В Новосибирском «Толмачево» борт встретили врачи. По словам медиков, сейчас угрозы ее жизни нет. Лайнер тем временем уже вылетел в Москву.
ТК «Звезда»: последние новости
В Индии мужчину насмерть «засосал» аппарат МРТ Режиссер фильма «Энтропия» Мария Саакян умерла в 37 лет Летевший в Москву рейс Turkish Airlines возвращается в Стамбул
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде заявили о разрыве отношений с Вашингтоном755
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства685
Русская смерть: Зачем России Ту-16056
Собчак вышла из себя после вопроса о «мелких гаденышах»776
Дачникам готовят новые сюрпризы163
Видео
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
01:00
Секреты «Фехтовальщика» Су-24 собрали на видео
Оружие Армия
02:20
В ДНР соединили мину с гранатой и показали ее журналистам
Армия
00:30
Огромная конструкция рухнула на пассажиров метро в Тбилиси
Происшествия
00:58
Свадьбу Тарасова назвали провалом
Шоу-бизнес
00:52
У Табакова начались судороги
Шоу-бизнес
00:00
Намыливающаяся в ванной крыса ошеломила Сеть
Общество
00:48
Русская смерть: Зачем России Ту-160
Оружие Статьи
01:00
Секреты «Фехтовальщика»: всё о главном бомбардировщике РФ
Оружие Армия
01:51
Синоптики рассказали о погоде на 30 января
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение