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Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за пассажирки
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Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за пассажирки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: KC Alfred / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Boeing был вынужден совершить экстренную посадку в новосибирском «Толмачево» из-за пассажирки, которой стало плохо с сердцем.
В Новосибирском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский Boeing-747. Самолет летел из Красноярска в Москву. Во время полета одной пассажирке внезапно стало плохо из-за проблем с сердцем.
О ситуации доложили пилоту. Он принял решение запросить посадку на ближайшем аэродроме. В Новосибирском «Толмачево» борт встретили врачи. По словам медиков, сейчас угрозы ее жизни нет. Лайнер тем временем уже вылетел в Москву.
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