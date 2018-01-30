Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за пассажирки

Boeing был вынужден совершить экстренную посадку в новосибирском «Толмачево» из-за пассажирки, которой стало плохо с сердцем.

В Новосибирском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский Boeing-747. Самолет летел из Красноярска в Москву. Во время полета одной пассажирке внезапно стало плохо из-за проблем с сердцем.

О ситуации доложили пилоту. Он принял решение запросить посадку на ближайшем аэродроме. В Новосибирском «Толмачево» борт встретили врачи. По словам медиков, сейчас угрозы ее жизни нет. Лайнер тем временем уже вылетел в Москву.