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В Киеве снова произошла стрельба
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В Киеве произошла стрельба возле здания суда 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве в результате стрельбы возле Святошинского суда пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщается на странице Главного управления Нацполиции по Киеву в Facebook.
>> В Киеве произошла стрельба, погиб человек
По данным полиции, на улице Жилянской произошёл конфликт между двумя группами людей.
«Столичным правоохранителям в 13:50 (14:50 мск) поступила информация, что возле судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавшие», — сообщили в полиции.
Отмечается, что данное происшествие расценивается как хулиганство.
В Киеве ввели план «перехват». Разыскивается автомобиль, в котором, вероятно, находятся причастные к произошедшему лица.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в здании, где располагается национальная лотерея, в результате произошедшего погиб человек.
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