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Напавших на псковских десантников опознали спустя 18 лет
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Двух участников нападения в Чечне на псковских десантников опознали спустя 18 лет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: НАК
Двое участников нападения на роту псковских десантников в Чечне спустя 18 лет были опознаны их соучастниками. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В феврале 2000 года в окрестностях селения Улус-Керт Шатойского района Чечни более двух тысяч боевиков банды Хаттаба и Басаева, прорвавшихся из окружения под Шатоем, совершили вооруженное нападение на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, преграждавших им путь на высоте 776. В результате продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта боя погибли 84 десантника, в том числе 13 офицеров. Уцелеть удалось только шестерым бойцам.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлены жители Ставропольского края Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев, принимавшие непосредственное участие в нападении на российских военнослужащих в период проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе", — сообщили в ФСБ. В ходе проведенного опроса от девятерых участников нападения, уже отбывающих наказание в колониях, были получены показания об участии Амангазиева и Валиева в совершенном преступлении. "Проведены их опознания по имеющимся фотографиям и видеосъемкам", — отметили в ФСБ.
По материалам ФСБ Главным следственным управлением СК России по СКФО было возбуждено уголовное дело. Верховный суд Чечни на основании собранных материалов признал их виновными. Валиев приговорен к 15,5 года колонии строгого режима, Амангазиев — к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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