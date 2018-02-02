Напавших на псковских десантников опознали спустя 18 лет

Двух участников нападения в Чечне на псковских десантников опознали спустя 18 лет

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Двое участников нападения на роту псковских десантников в Чечне спустя 18 лет были опознаны их соучастниками. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлены жители Ставропольского края Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев, принимавшие непосредственное участие в нападении на российских военнослужащих в период проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе", — сообщили в ФСБ. В ходе проведенного опроса от девятерых участников нападения, уже отбывающих наказание в колониях, были получены показания об участии Амангазиева и Валиева в совершенном преступлении. "Проведены их опознания по имеющимся фотографиям и видеосъемкам", — отметили в ФСБ. В феврале 2000 года в окрестностях селения Улус-Керт Шатойского района Чечни более двух тысяч боевиков банды Хаттаба и Басаева, прорвавшихся из окружения под Шатоем, совершили вооруженное нападение на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, преграждавших им путь на высоте 776. В результате продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта боя погибли 84 десантника, в том числе 13 офицеров. Уцелеть удалось только шестерым бойцам. По материалам ФСБ Главным следственным управлением СК России по СКФО было возбуждено уголовное дело. Верховный суд Чечни на основании собранных материалов признал их виновными. Валиев приговорен к 15,5 года колонии строгого режима , Амангазиев — к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.