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Напавшим на десантников в Чечне вынесли приговор
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Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесли приговор 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двух боевиков, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, приговорили к 15 с половиной и 16 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет.
Жителей Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева признали виновными в "участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих".
Суд установил, что 29 февраля 2000 года банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовала в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в Чечне.
Боевики атаковали их с трех сторон — в районе села Улус-Керт на высоте 776. При этом занявшие позиции Амангазиев и Валиев стреляли в десантников из автоматов Калашникова. Бой продолжался до утра 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Ранее девятерых участников боестолкновения, в том числе гражданина Украины — члена "УНА-УНСО"* Александра Малофеева, приговорили к длительным срокам лишения свободы.
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