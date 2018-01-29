Напавшим на десантников в Чечне вынесли приговор

Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесли приговор

Двух боевиков, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, приговорили к 15 с половиной и 16 годам колонии строгого режима , сообщает Следственный комитет

Жителей Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева признали виновными в "участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих".

Суд установил, что 29 февраля 2000 года банда под руководством Шамиля Басаева Хаттаба участвовала в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в Чечне.

Боевики атаковали их с трех сторон — в районе села Улус-Керт на высоте 776. При этом занявшие позиции Амангазиев и Валиев стреляли в десантников из автоматов Калашникова. Бой продолжался до утра 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Ранее девятерых участников боестолкновения, в том числе гражданина Украины — члена " УНА-УНСО "* Александра Малофеева, приговорили к длительным срокам лишения свободы.

*Экстремистская организация, запрещена в России