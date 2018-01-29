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В Москве эвакуировали сотрудников двух ведомств
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В Москве эвакуировали сотрудников двух ведомств 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве эвакуируют два государственных учреждения, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах из зданий Московской государственной экспертизы и департамента финансов столичного правительства эвакуируют служащих.
Сейчас на местах работают кинологи.
Осенью минувшего года в России прошла волна телефонного терроризма. Многочисленные ложные звонки о заложенных бомбах начали поступать в различные здания по всей стране 11 сентября и с тех пор привели к эвакуации по меньшей мере 1,4 миллиона человек из более чем двух тысяч зданий в 170 городах страны. В конце года бывший глава ФСБ и действующий секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что подобные звонки поступали из Турции, Японии, США и с Украины с использованием IP-телефонии.
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