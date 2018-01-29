Очередная атака телефонных террористов: «минеры» добрались до Госдумы

В понедельник телефонные террористы устроили очередную атаку. В различные учреждения и в правоохранительные органы поступило порядка 30 звонков о минировании зданий в Москве. Всего, начиная с сентября, в 180 городах страны якобы взрывные устройства были заложены в 3,5 тысячи зданий.

Звонки о минировании поступили в ряд столичных департаментов, районных управ, несколько больниц, мэрию, финансовое казначейство, Государственную фельдъегерскую службу и даже приемную Госдумы . Сообщение о взрывном устройстве поступило также и на Московскую биржу , говорит управляющий директор по коммуникациям Андрей Брагинский

Андрей Брагинский, управляющий директор по коммуникациям: «Нам поступило предупреждение о возможно заложенном взрывном устройстве. Мы приняли решение эвакуировать некоторые из наших офисных зданий. При этом надо сказать, что торговые системы биржи расположены в отдельных data-центрах, которые защищены. Все системы задублированы, поэтому на торгах, на всех рынках Московской биржи эвакуация офисных сотрудников никак не отразилась. В течение довольно непродолжительного времени здания были обследованы. Ну, наверное, час-полтора, и сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места».

Анна Топорова, руководитель пресс-службы Ростуризма: «Поступил звонок о заминировании здания на Мясницкой, 47. По громкой связи сотрудники были оповещены о необходимости покинуть здание. Для передвижения использовались лестницы, и все сотрудники были эвакуированы достаточно быстро: весь процесс занял около 15 минут».

А вот в Госдуме некоторые даже удивились нашему вопросу об эвакуации. Несмотря на то, что большинство депутатов разъехались по регионам, кто-то в нижней палате все же остался.

Анна Крылова , пресс-секретарь фракции ЛДПР : «Вы мне сейчас сообщили, что какая-то эвакуация. Все тут спокойно, здесь все ходят по коридорам и так далее».

Если звонок о минировании все-таки был, почему не объявили эвакуацию? Во-первых, после такого количества угроз уже притупляется чувство опасности, а во-вторых, скорее всего, не поверили, что на такой особо охраняемый объект можно пронести взрывное устройство, говорит полковник запаса, эксперт по безопасности Геннадий Гудков

Геннадий Гудков, полковник запаса, эксперт по безопасности: «Дума гораздо больше защищена, чем любая больница: там жесткий пропускной режим, там блокпосты, там система телевидения охранного, там профессиональная, все-таки государственная охрана, я имею в виду сотрудников подразделений ФСО , там есть еще и частная охрана в дополнение, хранящая периметр. Мне кажется, что просто не поверили, что может быть какая-то серьезная угроза Государственной Думе при таком уровне безопасности. Это, конечно, тоже опасно, не верить. А вдруг, знаете, потом рванет, шума будет на всю Вселенную. Но, тем не менее, видите, не поверили и оказались правы. Ничего не произошло».

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были якобы заминированы порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. Ни одна из угроз не подтвердилась. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от таких «минирований» составил 150 млн рублей.