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В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавшие
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В Харькове прогремел взрыв у магазина 

РИА Новости 6 часов назад
Взрыв произошел возле магазина в Харькове, пострадали женщина и ребенок, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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"Информация о том, что возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09.30 (10.30 мск)", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
По данным полиции, в результате взрыва пострадали 53-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения, их госпитализировали.
На месте взрыва работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также на место выехало руководство главного управления Нацполиции в Харьковской области. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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