В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Харькове прогремел взрыв у магазина

Взрыв произошел возле магазина в Харькове, пострадали женщина и ребенок, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

>> На Украине в здании суда прогремел взрыв "Информация о том, что возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09.30 (10.30 мск)", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, в результате взрыва пострадали 53-летняя женщина и ребенок 2016 года рождения, их госпитализировали.

На месте взрыва работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также на место выехало руководство главного управления Нацполиции в Харьковской области. Устанавливаются обстоятельства происшествия.