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Аппарат МРТ насмерть засосал пациента
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Индийца насмерть засосал аппарат МРТ 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Индии мужчину засосал аппарат МРТ, после чего тот скончался. Инцидент произошел в городе Мумбаи, передает телеканал NDTV.
Посетитель больницы Раджеш Мару (Rajesh Maru) зашел в кабинет МРТ-исследований с металлическим кислородным баллоном. Из-за мощного магнитного поля сканера его тут же засосало внутрь. Аппарат отключили и достали из него Мару, но через десять минут он скончался от полученных травм в реанимации.
Родственники погибшего сообщили, что персонал медучреждения заверил их, что аппарат выключен и заходить в кабинет безопасно. «Когда мы сказали им, что заходить в помещение с металлическим предметом может быть опасно, они уверили нас, что все время так делают», — сказала родственница погибшего.
В полиции сообщили, что в отношении врача и двух ответственных за работу аппарата возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В больнице также проведут проверку в связи с произошедшим.
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