Убитую модель нашли в двух чемоданах

В городе Алоха, в штате Орегон в багажнике BMW обнаружили убитую и расчлененную 28-летнюю американскую модель Сару Жгоул, сообщает издание The Oregonian

Обезглавленное тело было найдено в двух чемоданах в багажнике автомобиля. У женщины остался маленький сын.

Предполагаемый убийца арестован, при виде полиции, которая обнаружила его в овраге в невменяемом состоянии, он попытался покончить с собой. Детективы также провели обыски в доме в трех кварталах от того места, где была найдена машина.

По словам друзей погибшей, она была жизнерадостным и добрым человеком. «Я все еще не могу осознать случившееся. Она была такой общительной: только заходила в комнату, и у всех сразу улучшалось настроение», — рассказала ее подруга Джессика Винтерс.

Ее другая приятельница рассказала, что девушка боролась с наркозависимостью. Ее семья пока никак не комментирует случившееся.