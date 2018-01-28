Ещё
Убитую модель нашли в двух чемоданах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убитую модель нашли в двух чемоданах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Facebook Sara Zghoul
В городе Алоха, в штате Орегон в багажнике BMW обнаружили убитую и расчлененную 28-летнюю американскую модель Сару Жгоул, сообщает издание The Oregonian.
Обезглавленное тело было найдено в двух чемоданах в багажнике автомобиля. У женщины остался маленький сын.
>> Техасец обезглавил жену на глазах у детей
Предполагаемый убийца арестован, при виде полиции, которая обнаружила его в овраге в невменяемом состоянии, он попытался покончить с собой. Детективы также провели обыски в доме в трех кварталах от того места, где была найдена машина.
По словам друзей погибшей, она была жизнерадостным и добрым человеком. «Я все еще не могу осознать случившееся. Она была такой общительной: только заходила в комнату, и у всех сразу улучшалось настроение», — рассказала ее подруга Джессика Винтерс.
Ее другая приятельница рассказала, что девушка боролась с наркозависимостью. Ее семья пока никак не комментирует случившееся.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штаб Путина объявил большой сбор282
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57370
В Польше украинец на фуре протаранил дом с детьми23
Киев получит «чудо-оружие»51
Мария Саакян умерла в 37 лет47
Видео
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:19
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым
Политика Конфликты
00:30
Кличко оклеветал Starbucks
Украина В мире
00:22
«Пока дорожники отдыхают»: золотая молодежь отожгла в Москве
Происшествия
06:53
«Жуткая травля». Шурыгина рассказала о ненависти к ней
Шоу-бизнес
00:41
Валерия получила удар от Садальского
Шоу-бизнес
00:43
Мария Саакян умерла в 37 лет
Происшествия
00:00
Россияне хотят наказать танцующих курсантов
Общество
01:46
Собчак устроила одиночный пикет в Грозном
Политика
01:16
Семья сделала необычную находку в унитазе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение