К пассажирке пришло видение в туалете, и её сняли с борта

Пассажирка собралась в Дубай, пережила видения и осталась во Внуково

Пассажирку самолета, вылетавшего из Москвы в Дубай, сняли с рейса в аэропорту Внуково после того, как она закурила на борту. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января. Женщина курила в туалете самолета, а после просила проводить ее в кабину пилотов, поскольку у нее были видения. Отмечается, что пассажирка была в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и служба авиационной безопасности авиакомпании. Женщину сняли с рейса. Самолет вылетел из аэропорта с опозданием на 40 минут.

21 января две пассажирки бизнес-класса подрались в салоне самолета, который вылетал из Мексики в Москву. Подруги начали конфликтовать с персоналом в аэропорту, а затем уже в салоне что-то не поделили с другой женщиной, летевшей с ребенком и мужем. Их сняли с рейса в присутствии сотрудников полиции. В итоге вылет самолета был задержан на четыре часа.