Умер Ингвар Кампрад

В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад

О смерти предпринимателя сообщается на официальном сайте корпорации.

В Швеции ушел из жизни основатель компании IKEA Ингвар Кампрад , ему был 91 год. О смерти предпринимателя сообщается на официальном сайте корпорации.

«Один из величайших предпринимателей XX века Ингвар Кампрад мирно скончался в своем доме в Смоланде, Швеция», — говорится в пресс-релизе компании.

Ингвар Кампрад родился 30 марта 1926 года, бизнесом он начал заниматься еще в детстве. Бизнес IKEA предприниматель основал в 17-летнем возрасте.

Кампрад отошел от дел в корпорации в 1988 году, однако продолжать вносить свой вклад в развитие компании в роли старшего советника.