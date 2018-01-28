Ещё
Умер Ингвар Кампрад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
О смерти предпринимателя сообщается на официальном сайте корпорации.
В Швеции ушел из жизни основатель компании IKEA Ингвар Кампрад, ему был 91 год. О смерти предпринимателя сообщается на официальном сайте корпорации.
«Один из величайших предпринимателей XX века Ингвар Кампрад мирно скончался в своем доме в Смоланде, Швеция», — говорится в пресс-релизе компании.
Ингвар Кампрад родился 30 марта 1926 года, бизнесом он начал заниматься еще в детстве. Бизнес IKEA предприниматель основал в 17-летнем возрасте.
Кампрад отошел от дел в корпорации в 1988 году, однако продолжать вносить свой вклад в развитие компании в роли старшего советника.
ТК «Звезда»: последние новости
Украинец в Польше на огромной фуре протаранил дом со спящими детьми Режиссер фильма «Энтропия» Мария Саакян умерла в 37 лет Десятки детей погибли из-за эпидемии гриппа в США
 Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитую модель нашли в двух чемоданах31
Штаб Путина объявил большой сбор282
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57370
В Польше украинец на фуре протаранил дом с детьми23
Киев получит «чудо-оружие»51
Видео
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:19
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым
Политика Конфликты
00:30
Кличко оклеветал Starbucks
Украина В мире
00:22
«Пока дорожники отдыхают»: золотая молодежь отожгла в Москве
Происшествия
06:53
«Жуткая травля». Шурыгина рассказала о ненависти к ней
Шоу-бизнес
00:41
Валерия получила удар от Садальского
Шоу-бизнес
00:43
Мария Саакян умерла в 37 лет
Происшествия
00:00
Россияне хотят наказать танцующих курсантов
Общество
01:46
Собчак устроила одиночный пикет в Грозном
Политика
01:16
Семья сделала необычную находку в унитазе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение