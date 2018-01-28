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Полицейский застрелил подозреваемого в краже в Москве
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В Москве полицейский застрелил подозреваемого в квартирной краже во время задержания 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали в Москве пять человек, которые подозреваются в совершении квартирной кражи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.
"Сотрудниками уголовного розыска по восточному административному округу совместно с сотрудниками ГИБДД на 4-й улице Марьиной рощи задержали пять человек, которые подозреваются в совершении квартирной кражи", — сказали в ведомстве.
При задержании один из них оказал полицейским сопротивление и попытался скрыться. Сотрудник ГИБДД организовал преследование подозреваемого, в ходе которого мужчина набросился на полицейского с предметом, похожим на нож. Полицейский для отражения нападения произвел выстрел из табельного оружия, ранил нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, отметили в столичном главке.
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