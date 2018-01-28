Полицейский застрелил подозреваемого в краже в Москве

"Сотрудниками уголовного розыска по восточному административному округу совместно с сотрудниками ГИБДД на 4-й улице Марьиной рощи задержали пять человек, которые подозреваются в совершении квартирной кражи", — сказали в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали в Москве пять человек, которые подозреваются в совершении квартирной кражи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.