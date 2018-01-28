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Пьяный отец выбросил 10-месячную дочь из окна
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В Якутии нетрезвый отец выбросил из окна десятимесячного ребенка 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка в Сунтарском районе Якутии, ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.
"Ввиду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок пострадал от действий нетрезвого отца: родитель выбросил ребенка из окна со второго этажа жилого дома", — говорится в сообщении.
Сообщается, что бригада врачей экстренной медицинской помощи, прибывшая рейсом санитарной авиации в Сунтарский район, в настоящее время эвакуирует пострадавшего ребенка в Якутск.
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