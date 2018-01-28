Пьяный отец выбросил 10-месячную дочь из окна

В Якутии нетрезвый отец выбросил из окна десятимесячного ребенка

"Ввиду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок пострадал от действий нетрезвого отца: родитель выбросил ребенка из окна со второго этажа жилого дома", — говорится в сообщении. Нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка в Сунтарском районе Якутии, ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.

Сообщается, что бригада врачей экстренной медицинской помощи, прибывшая рейсом санитарной авиации в Сунтарский район, в настоящее время эвакуирует пострадавшего ребенка в Якутск.