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Кот всю ночь согревал пропавшего подростка
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Кот всю ночь согревал пропавшего подростка 

Рамблер 3 часа назад
Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Подростка, пропавшего в Калининградской области, всю ночь в заброшенном сарае согревал бездомный кот, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.
13-летний Руслан 25 января отправился в школу в поселке Добровольск, однако на уроках его не было, и домой он не вернулся. Позже мальчик рассказал, что решил отправиться к бабушке в Краснознаменск, чтобы сделать фотографию на паспорт.
Однако не застав никого дома, он решил вернуться обратно, но, опасаясь продолжать путь в темноте, решил заночевать в заброшенном сарае. Здесь ему составил компанию кот, который всю ночь согревал его своим теплом. Всю ночь мальчика всю искали сотрудники полиции, волонтёры, родители и соседи.
Утром подростка заметили на дороге полицейские, они доставили его в отделение, напоили горячим чаем и вызвали родителей.
С котом Руслан расставаться отказался и забрал домой, дав кличку Спаситель.
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