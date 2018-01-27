Кот всю ночь согревал пропавшего подростка

Подростка, пропавшего в Калининградской области, всю ночь в заброшенном сарае согревал бездомный кот, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

13-летний Руслан 25 января отправился в школу в поселке Добровольск, однако на уроках его не было, и домой он не вернулся. Позже мальчик рассказал, что решил отправиться к бабушке в Краснознаменск, чтобы сделать фотографию на паспорт.

Однако не застав никого дома, он решил вернуться обратно, но, опасаясь продолжать путь в темноте, решил заночевать в заброшенном сарае. Здесь ему составил компанию кот, который всю ночь согревал его своим теплом. Всю ночь мальчика всю искали сотрудники полиции, волонтёры, родители и соседи.

Утром подростка заметили на дороге полицейские, они доставили его в отделение, напоили горячим чаем и вызвали родителей.

С котом Руслан расставаться отказался и забрал домой, дав кличку Спаситель.